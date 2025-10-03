L' utopia possibile di ' SportivaMente' | quando sport e comunità diventano cura

Foggiatoday.it | 3 ott 2025

Una sala gremita e un’atmosfera carica di emozione in occasione della conferenza stampa di presentazione della XIV edizione di “Sportiva.Mente – L’utopia possibile”, il progetto che unisce sport, cultura e partecipazione comunitaria per promuovere la salute mentale e combattere stigma e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

