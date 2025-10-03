WROCLAW (Polonia) Sventola il tricolore a Wroclaw dove si consuma la Champions League di ultimate frisbee. Ancora una volta le Shout, formazione del Bologna Flying Disc, si confermano al top a livello continentale. Quinta piazza per i colleghi maschi, che vanno sotto il nome de La Fotta. Mentre nella categoria mista, per la prima volta alla Champions, settima piazza per la Pontevecchio. Ogni anno l’asticella si alza, la qualità è ai massimi livelli, ma le Shout restano al top. Se non vincono, come è successo in questa edizione, salgono sul podio. Risultato di grande valore perché tante formazioni, anche le più blasonate nel vecchio continente, non riescono nemmeno a qualificarsi per le semifinali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’urlo Le Shout ancora sul tetto d’Europa