L' uomo invisibile Elisabeth Moss conferma lo sviluppo del sequel | Manca solo la sceneggiatura giusta

La protagonista del fortunato reboot del classico dell'orrore del 2020 ha confermato che l'ipotesi di un sequel non è ancora tramontata. Nel 2020 il reboot de L'uomo invisibile diretto da Leigh Whannel si è rivelato un successo. Cinque anni dopo la protagonista Elisabeth Moss ha confermato che un sequel è ancora in fase di sviluppo, ma manca la sceneggiatura giusta. Non sorprende che Blumhouse e Universal stiano cercando di dare un seguito a L'uomo invisibile. Oltre a risultare un successo di critica, la pellicola di Whannell costata solo 7 milioni ne ha incassati oltre 144 in tutto il mondo diventando un enorme successo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

