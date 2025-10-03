Luoghi e storie di rigenerazione
Oggi si terrà il taglio del nastro della nuova sede di " Sogliano Ambiente " alla presenza della sindaca Tania Bocchini e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. L’inaugurazione istituzionale sarà un momento importante per presentare alla comunità e alle autorità un progetto che rappresenterà un modello di rigenerazione urbana e di sostenibilità. Domani dalle 9 alle 12, la sede sarà aperta a cittadini, famiglie, associazioni e operatori economici con un open day: nel corso della mattina i partecipanti saranno accompagnati in piccole visite guidate tra gli spazi della nuova sede e dell’auditorium, un luogo pensato per ospitare incontri, presentazioni e momenti culturali, in collaborazione con il Comune e le realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Trieste città di preghiera: i luoghi di culto delle confessioni (non cattoliche) e le loro storie secolari
Cinema all’aperto in Italia, i luoghi suggestivi dove immergersi nella magia delle storie
Sora, “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari di scena”, Concerto al tramonto con le Quattro Stagioni di Vivaldi
? Il caffè non è solo una bevanda: è un rito che unisce persone, luoghi e storie, e oggi lo celebriamo in tutto il mondo. Anche la Zecca gli ha reso omaggio nel 2020: sulla moneta da 5 euro della serie “Grandi Artisti Italiani” dedicata a Eduardo De Filippo la Vai su Facebook
Quando arrivai in Italia vidi un ordine silenzioso che non chiedeva applausi. Le strade, le piazze, i luoghi sacri respiravano secoli di storia e la libertà che ne sgorgava non aveva bisogno di slogan. Da quella quiete ho imparato che scegliere, pensare, vivere s - X Vai su X
Storie Parallele Film Festival: avrà luogo a Salandra dall'11 al 14 settembre l'8ª edizione - Giunge alla sua ottava edizione il Festival Storie Parallele di Salandra (Matera), kermesse con focus sul cinema documentario che celebra i luoghi per combattere lo spopolamento. Come scrive comingsoon.it
Rigenerazione culturale. A Cabernardi arriva: "La scuola dei luoghi" - Domani e sabato Cabernardi diventa protagonista di un appuntamento nazionale dedicato ai temi della rigenerazione culturale e territoriale. Secondo ilrestodelcarlino.it