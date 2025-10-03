luoghi e storie di rigenerazione

Oggi si terrà il taglio del nastro della nuova sede di " Sogliano Ambiente " alla presenza della sindaca Tania Bocchini e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. L’inaugurazione istituzionale sarà un momento importante per presentare alla comunità e alle autorità un progetto che rappresenterà un modello di rigenerazione urbana e di sostenibilità. Domani dalle 9 alle 12, la sede sarà aperta a cittadini, famiglie, associazioni e operatori economici con un open day: nel corso della mattina i partecipanti saranno accompagnati in piccole visite guidate tra gli spazi della nuova sede e dell’auditorium, un luogo pensato per ospitare incontri, presentazioni e momenti culturali, in collaborazione con il Comune e le realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

