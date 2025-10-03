Lunezia Antologia a Claudio Baglioni La premiazione il 19 ottobre al Civico
Un riconoscimento d’onore per il suo lavoro nel 2003 l’aveva ottenuto per l’album ‘Sono io l’uomo della storia accanto’, mentre due anni dopo per il brano ‘Mille giorni di te e di me’. Claudio Baglioni sarà l’ospite speciale del Premio Lunezia della serata al Teatro Civico prevista per domenica 19 ottobre. In quell’occasione – che segue le tappe di Aulla, Follo e Roma – riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 - Edizione del Trentennale, per il valore musical-letterario del leggendario album ‘La vita è adesso, il sogno è sempre’, il disco più venduto di sempre (e di gran lunga) in Italia, che festeggia quest’anno i quarant’anni dalla sua pubblicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
