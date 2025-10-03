Lumini e lanterne medici e infermieri di Milano hanno ricordato i loro colleghi uccisi a Gaza

Uno dopo l'altro sono stati letti i nomi di tutti i 1.650 operatori sanitari uccisi a Gaza. Tutto tra lumini e lanterne.È la manifestazione che si è svolta nella serata di giovedì 2 ottobre in diversi ospedali di Milano, tra cui il Niguarda, il Policlinico e il Besta.

