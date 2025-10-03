Perugia, 3 ottobre 2025 - Anche l' Umbria incrocia le braccia e si fermano gran parte dei servizi, comprese le scuole. Studenti, attivisti e lavoratori sono scesi di nuovo in strada per la Palestina. Tra bandiere e slogan, in circa 7mila hanno detto basta al genocidio Le manifestazioni (organizzate a Perugia, Terni e Foligno) sono coincise con lo sciopero indetto dalla Cgil contro il blocco della Flottilla da parte della marina israeliana, colpita mentre svolgeva una missione umanitaria. Nel capoluogo umbro, il corteo è partito questa mattina da largo Cacciatori delle Alpi, salendo in centro storico, fino a piazza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Umbria scende in strada per Gaza: a Perugia bloccati i binari e a Terni l'acciaieria