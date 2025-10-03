L' Umbria scende in strada per Gaza | a Perugia bloccati i binari e a Terni l' acciaieria
Perugia, 3 ottobre 2025 - Anche l' Umbria incrocia le braccia e si fermano gran parte dei servizi, comprese le scuole. Studenti, attivisti e lavoratori sono scesi di nuovo in strada per la Palestina. Tra bandiere e slogan, in circa 7mila hanno detto basta al genocidio Le manifestazioni (organizzate a Perugia, Terni e Foligno) sono coincise con lo sciopero indetto dalla Cgil contro il blocco della Flottilla da parte della marina israeliana, colpita mentre svolgeva una missione umanitaria. Nel capoluogo umbro, il corteo è partito questa mattina da largo Cacciatori delle Alpi, salendo in centro storico, fino a piazza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: umbria - scende
Protezione immediata e gratuita: l'Umbria scende in campo contro il VRS https://ift.tt/SQZnHfT - X Vai su X
Le Cascate di Castel di Fiori Immerso tra boschi e sentieri incontaminati, a pochi passi da Montegabbione, sorge un piccolo gioiello naturale dell’Umbria: le Cascate di Castel di Fiori. Un luogo suggestivo dove l’acqua scende tra rocce e vegetazione - facebook.com Vai su Facebook
Pd Umbria, la pace è una scelta politica, coraggiosa - "piena solidarietà alla Global Sumud Flotilla, attaccata mentre cercava di portare aiuti umanitari essenziali alla popolazione di Gaza, t ... Da msn.com
In Umbria un protocollo per accogliere le famiglie da Gaza - Un protocollo di collaborazione per l'accoglienza e l'integrazione sociale e lavorativa di nuclei familiari provenienti da Gaza è stato firmato stamani a Perugia, a palazzo Donini, sede della Giunta ... Riporta ilmessaggero.it