L' Umbria scende in strada per Gaza | a Perugia bloccati i binari e a Terni l' acciaieria

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 3 ottobre 2025 -  Anche l' Umbria incrocia le braccia e si fermano gran parte dei servizi, comprese le scuole.  Studenti, attivisti e lavoratori sono scesi di nuovo in strada per la Palestina. Tra bandiere e slogan, in circa 7mila hanno detto basta al genocidio  Le manifestazioni (organizzate a Perugia, Terni e Foligno) sono coincise  con lo sciopero indetto dalla Cgil contro il blocco della Flottilla da parte della marina israeliana, colpita mentre svolgeva una missione umanitaria. Nel capoluogo umbro, il  corteo è partito questa mattina da largo Cacciatori delle Alpi, salendo in centro storico, fino a piazza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l umbria scende in strada per gaza a perugia bloccati i binari e a terni l acciaieria

© Lanazione.it - L'Umbria scende in strada per Gaza: a Perugia bloccati i binari e a Terni l'acciaieria

In questa notizia si parla di: umbria - scende

umbria scende strada gazaPd Umbria, la pace è una scelta politica, coraggiosa - "piena solidarietà alla Global Sumud Flotilla, attaccata mentre cercava di portare aiuti umanitari essenziali alla popolazione di Gaza, t ... Da msn.com

In Umbria un protocollo per accogliere le famiglie da Gaza - Un protocollo di collaborazione per l'accoglienza e l'integrazione sociale e lavorativa di nuclei familiari provenienti da Gaza è stato firmato stamani a Perugia, a palazzo Donini, sede della Giunta ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Umbria Scende Strada Gaza