L’ultimatum di Trump a Hamas | Sì al Piano per Gaza entro domenica o sarà l’inferno
Hamas deve rispondere entro le 18 di domenica alla proposta del Piano Usa per Gaza o «sarà l’inferno». Donald Trump ha lanciato oggi attraverso il social Truth il suo ultimatum ribadendo il durissimo avvertimento già avanzato lunedì quando ha raggiunto l’accordo con Benjamin Netanyahu. Il presidente Usa ha chiarito la deadline dopo che Hamas in mattinata aveva fatto sapere di avere bisogno di altro tempo per valutare la proposta americana in 20 punti per la pace a Gaza. L’ultimatum di Trump a Hamas. «Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18 (mezzanotte in Italia, ndr)», ha detto il presidente Usa, ricordando che «ogni altro Paese ha accettato» il Piano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
