Roma, 3 ott. (askanews) - La Luiss Business School ha aperto le porte di Villa Blanc per riunire i principali esponenti del Public Affairs nel mondo delle aziende che, durante una tavola rotonda, hanno discusso insieme a Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, dell'importanza di connettere le istituzioni con il paese, il mondo produttivo, i formatori delle future generazioni e classi dirigenti. Abbiamo parlato con Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia: "Per noi della Commissione europea è un obiettivo fondamentale perché ovviamente le politiche dell'Unione europea non possono funzionare senza l'appoggio dei portatori di interesse, degli stakeholders e del business, quindi per noi è importantissimo avere questo network e svilupparlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Luiss Business School: il via all'executive round table