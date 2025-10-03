Luciana Littizzetto racconta il dolore in ospedale | dimenticate la comica ecco il volto inedito dell’artista

Luciana Littizzetto torna sotto i riflettori, ma non con la sua consueta ironia pungente. Questa volta, l’amatissima comica mostra un lato più intimo e vulnerabile, raccontando senza filtri un momento delicato della sua vita, segnato dalla malattia e dalla riflessione personale. In procinto di pubblicare il suo primo romanzo, Luciana si mette a nudo: abbandona la risata per parlare di dolore fisico, menopausa, solitudine e libertà d’espressione. E lo fa con la sua consueta onestà, ma con una nuova profondità che sorprende chi la conosce solo per il suo umorismo travolgente. Non manca poi un accenno al suo addio alla Rai e al trasferimento sul Nove, decisione che ha molto a che fare con il clima culturale e politico dell’epoca attuale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

