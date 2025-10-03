Luciana Littizzetto racconta il dolore in ospedale | dimenticate la comica ecco il volto inedito dell’artista
Luciana Littizzetto torna sotto i riflettori, ma non con la sua consueta ironia pungente. Questa volta, l’amatissima comica mostra un lato più intimo e vulnerabile, raccontando senza filtri un momento delicato della sua vita, segnato dalla malattia e dalla riflessione personale. In procinto di pubblicare il suo primo romanzo, Luciana si mette a nudo: abbandona la risata per parlare di dolore fisico, menopausa, solitudine e libertà d’espressione. E lo fa con la sua consueta onestà, ma con una nuova profondità che sorprende chi la conosce solo per il suo umorismo travolgente. Non manca poi un accenno al suo addio alla Rai e al trasferimento sul Nove, decisione che ha molto a che fare con il clima culturale e politico dell’epoca attuale. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: luciana - littizzetto
Luciana Littizzetto non c'è su Instagram: profilo sparito o disattivato?
“Cosa è successo tra loro”. Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, scintille alle registrazioni di Tu si que vales
Profilo Instagram oscurato, parla Luciana Littizzetto: “Più facile prendersela con chi ha milioni di followers”
ICYMI: La dodicesima edizione da sabato 27 settembre. In giuria Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis - facebook.com Vai su Facebook
“La menopausa? I muscoli si afflosciano, le ossa si svuotano, la pata** si secca. E che cacchio! Smettere di lavorare? Il palcoscenico ti dà dipendenza”: parla Luciana ... - L'attrice parla del suo nuovo libro, dei 60 anni, della menopausa e conferma: a CTCF userà la parola "genocidio" per Gaza ... ilfattoquotidiano.it scrive
Luciana Littizzetto e i recenti problemi di salute: “sono stata abbastanza male, ho perso 5 chili” - Un'estate indimenticabile sì, ma per i motivi sbagliati: con la sua solita ironia, Luciana Littizzetto ripercorre gli ultimi mesi difficili ... Scrive cinematographe.it