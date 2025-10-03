Luciana Littizzetto lo sfregio | Perché l' Italia mi fa tristezza

Liberoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciana Littizzetto pronta a tornare con i suoi monologhi a  Che Tempo Che Fa.  Da sempre a fianco di Fabio Fazio, la comica afferma che il conduttore di Nove non viene informato del tutto sui suoi siparietti. "Nel dettaglio non lo sa - ammette intervistata da Vanity Fair -, perché c’è grande fiducia. Anche se a volte è successo che ho detto qualcosa di troppo e lui a dirmi: domani ti querelano, domani ti scomunicano. Ma ora le querele, anche se non vorrei dirlo troppo forte, non stanno arrivando più. Fa più paura il web" perché "si pretende da un comico il politicamente corretto che non è proprio possibile, perché se non trasgredisci non fai ridere". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

luciana littizzetto lo sfregio perch233 l italia mi fa tristezza

© Liberoquotidiano.it - Luciana Littizzetto, lo sfregio: "Perché l'Italia mi fa tristezza"

In questa notizia si parla di: luciana - littizzetto

Luciana Littizzetto non c'è su Instagram: profilo sparito o disattivato?

“Cosa è successo tra loro”. Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, scintille alle registrazioni di Tu si que vales

Profilo Instagram oscurato, parla Luciana Littizzetto: “Più facile prendersela con chi ha milioni di followers”

Cerca Video su questo argomento: Luciana Littizzetto Sfregio Perch233