Luciana Littizzetto il racconto della malattia e l’ammissione | L’amore? So che potrebbe non arrivare più
Famosa per la sua ironia tagliente e la battuta sempre pronta, Luciana Littizzetto è una delle protagoniste più amate del cinema e soprattutto della tv italiana: recentemente si è raccontata a cuore aperto in un’intervista dove ha parlato senza filtri della menopausa, dei cambiamenti del corpo e della malattia che l’ha colpita, la pancreatite, raccontando paure e fragilità, ma anche la voglia di andare avanti. Con la solita sincerità ha spiegato perché non potrebbe mai smettere di lavorare: il palcoscenico per lei è una vera e propria dipendenza e in attesa di rivederla al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, fa un bilancio dolceamaro dell’ultimo periodo della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: luciana - littizzetto
Luciana Littizzetto non c'è su Instagram: profilo sparito o disattivato?
“Cosa è successo tra loro”. Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, scintille alle registrazioni di Tu si que vales
Profilo Instagram oscurato, parla Luciana Littizzetto: “Più facile prendersela con chi ha milioni di followers”
Luciana Littizzetto sta scrivendo il suo primo romanzo: «Parla di tre donne che sono sulla soglia dei sessant’anni, la mia età, e che si domandano: e ora che cavolo facciamo? Dobbiamo tirare i remi in barca? Davvero non abbiamo più niente e dobbiamo solo - facebook.com Vai su Facebook
Luciana Littizzetto, il racconto della malattia e l’ammissione: “L’amore? So che potrebbe non arrivare più” - Luciana Littizzetto parla di menopausa e pancreatite: tra fragilità e ironia, la comica rivela che il palco resta la sua forza e la sua dipendenza ... Si legge su dilei.it
Luciana Littizzetto racconta il dolore in ospedale: dimenticate la comica, ecco il volto inedito dell’artista - Luciana Littizzetto ha vissuto momenti molto difficili negli ultimi tempi. donnapop.it scrive