Famosa per la sua ironia tagliente e la battuta sempre pronta, Luciana Littizzetto è una delle protagoniste più amate del cinema e soprattutto della tv italiana: recentemente si è raccontata a cuore aperto in un’intervista dove ha parlato senza filtri della menopausa, dei cambiamenti del corpo e della malattia che l’ha colpita, la pancreatite, raccontando paure e fragilità, ma anche la voglia di andare avanti. Con la solita sincerità ha spiegato perché non potrebbe mai smettere di lavorare: il palcoscenico per lei è una vera e propria dipendenza e in attesa di rivederla al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, fa un bilancio dolceamaro dell’ultimo periodo della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luciana Littizzetto, il racconto della malattia e l’ammissione: “L’amore? So che potrebbe non arrivare più”