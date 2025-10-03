Lucia unica donna italiana | La mia missione in Iraq per formare gli infermieri Sempre con velo e scorta

Lucia Villani è l’unica donna dei tre infermieri triagisti che oggi partiranno per l’Iraq per un periodo di formazione da svolgere all’ ospedale di Najaf (1,2 milioni di abitanti), una delle città più sacre dell’Islam sciita, con oltre 1.200.000 abitanti, distante circa 160 km dalla capitale Baghdad. Lucia Villani, di Chiaravalle, origini pugliesi, lavora al triage del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani ed è istruttrice di triage da 13 anni. E ora, lei, mamma di due bimbe, una di appena tre anni, selezionata dal Gft (gruppo formazione triage) nazionale ha deciso di volare nel Medio Oriente dove resterà quindici giorni per formare gli infermieri locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

