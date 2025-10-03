Lucia unica donna italiana | La mia missione in Iraq per formare gli infermieri Sempre con velo e scorta
Lucia Villani è l’unica donna dei tre infermieri triagisti che oggi partiranno per l’Iraq per un periodo di formazione da svolgere all’ ospedale di Najaf (1,2 milioni di abitanti), una delle città più sacre dell’Islam sciita, con oltre 1.200.000 abitanti, distante circa 160 km dalla capitale Baghdad. Lucia Villani, di Chiaravalle, origini pugliesi, lavora al triage del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani ed è istruttrice di triage da 13 anni. E ora, lei, mamma di due bimbe, una di appena tre anni, selezionata dal Gft (gruppo formazione triage) nazionale ha deciso di volare nel Medio Oriente dove resterà quindici giorni per formare gli infermieri locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lucia - unica
Ogni casa ha un dettaglio che la rende unica. Quella di Lucia e Antonio? Un tocco di rosso che non passa inosservato — acceso ma elegante, capace di scaldare l’ambiente e portare energia nelle loro giornate. Una scelta che racconta chi sono, cosa cercano Vai su Facebook
#SognoEDelizia L’unica cosa che non potremmo mai fare,è cambiare i gusti,le inclinazioni,i ritmi di vita di una persona,quella a cui ci si sente legati! Sandro Marai #Art Henri Matisse Le braci @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @PasqualeTotaro @DEOLIN - X Vai su X
Lucia, unica donna italiana: "La mia missione in Iraq per formare gli infermieri. Sempre con velo e scorta" - La triagista del pronto soccorso dell’ospedale jesino scelta con altri due colleghi "Oggi partiamo per Najaf. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Parata 2 giugno, la generale Lucia De Lemmi: «Che emozione essere l’unica donna a guidare un settore sui Fori Imperiali» - Oggi sarò l’unica donna a guidare un intero settore della Polizia di Stato durante la parata della Festa della ... Lo riporta ilmessaggero.it