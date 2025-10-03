Luci sulla Palestina i sanitari illuminano gli ospedali per Gaza | Nostri colleghi presi di mira da Israele basta complicità
Con torce, lumini e candele hanno voluto simbolicamente “ illuminare la notte della Palestina “, un flash mob in segno di protesta contro il genocidio commesso da Israele a Gaza, così come contro le complicità dei governi occidentali, compreso quello italiano guidato da Giorgia Meloni. Più di 25mila operatori sanitari coinvolti, oltre 230 ospedali in tutta la penisola: questi sono i numeri dell’iniziativa organizzata dalle reti # DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, che hanno voluto ricordare i 60mila palestinesi ammazzati dall’esercito israeliano in due anni, e tra questi tutti i colleghi vittime dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
