Con torce, lumini e candele hanno voluto simbolicamente “ illuminare la notte della Palestina “, un flash mob in segno di protesta contro il genocidio commesso da Israele a Gaza, così come contro le complicità dei governi occidentali, compreso quello italiano guidato da Giorgia Meloni. Più di 25mila operatori sanitari coinvolti, oltre 230 ospedali in tutta la penisola: questi sono i numeri dell’iniziativa organizzata dalle reti # DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, che hanno voluto ricordare i 60mila palestinesi ammazzati dall’esercito israeliano in due anni, e tra questi tutti i colleghi vittime dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Luci sulla Palestina”, i sanitari illuminano gli ospedali per Gaza: “Nostri colleghi presi di mira da Israele, basta complicità”