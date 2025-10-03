Luci sulla Palestina gli ospedali pugliesi si illuminano per Gaza | flash mob per la pace

Quotidianodipuglia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi una dozzina di ospedali pugliesi, questa sera, si sono illuminati per lanciare un forte messaggio di solidarietà e un appello alla pace. Con il bagliore acceso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

luci sulla palestina gli ospedali pugliesi si illuminano per gaza flash mob per la pace

© Quotidianodipuglia.it - "Luci sulla Palestina", gli ospedali pugliesi si illuminano per Gaza: flash mob per la pace

In questa notizia si parla di: luci - palestina

«Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio - Video

Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina

'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"

luci palestina ospedali pugliesi“Luci sulla Palestina”, stasera flash mob anche in Puglia - I promotori invitano a portare torce, lampade, lumini e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e commemorare ... Da giornaledipuglia.com

luci palestina ospedali pugliesi"Luci sulla Palestina", gli ospedali pugliesi si illuminano per Gaza: flash mob per la pace - Quasi una dozzina di ospedali pugliesi, questa sera, si sono illuminati per lanciare un forte messaggio di solidarietà e un appello alla pace. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luci Palestina Ospedali Pugliesi