Luci sulla Palestina centinaia di persone al flash mob del personale sanitario
Sono centinaia i professionisti della sanità che nella serata di giovedì 2 ottobre hanno partecipato al flash mob “Luci sulla Palestina. 100 ospedali per Gaza” organizzato dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.La manifestazione ha visto medici, infermieri, OSS e altri operatori sanitari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: luci - palestina
«Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio - Video
Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina
'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"
Luci, voci e speranza: #Perugia si unisce alla #Palestina #Corridoiumanitari #guerra #medici #pace #Riconoscimento #solidarietà Vai su Facebook
Luci sulla Palestina, ospedali per Gaza - flashmob promosso dal personale sanitario. Anche al San Pio di Benevento la lettura dei nomi dei 1.677 sanitari uccisi mentre assistevano la popolazione di Gaza. - X Vai su X
CUORGNE' - Luci sulla Palestina, una fiaccolata e un flash mob davanti all'ospedale per la pace - FOTO - 30 la sala Trinità di via Milite Ignoto ha aperto le sue porte per ospitare la presentazione del volume «Brucia anche l’umanità: Diario di un’infermiera a Gaza» ... Lo riporta quotidianocanavese.it
Chivasso accende le luci per Gaza: in centinaia al flash mob davanti all’ospedale - Domenica 26 ottobre è in programma un nuovo appuntamento: la Camminata per la Pace da Chivasso a Frazione Betlemme, organizzata dal Circolo “Pinuccia Bagnaschi” di Sinistra Italiana del Chivassese. Scrive giornalelavoce.it