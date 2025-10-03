Luci sulla Palestina all' ospedale San Giuseppe di Empoli

Empoli, 2 ottobre 2025 – Oltre un centinaio di operatori sanitari con i loro familiari e comuni cittadini hanno acceso, simbolicamente, davanti al San Giuseppe luci per Gaza. "Difendere la salute significa difendere l'umanità. Sappiamo che le palestinesi ei palestinesi hanno bisogno di noi e che nelle nostre mobilitazioni trovano speranza". Alle 21 di giovedì sera nel silenzio di fronte all'ospedale di viale Boccaccio sono stati letti i nomi dei 1677 operatori sanitari, infermieri e medici uccisi dal 7 ottobre 2023. "Hanno perso la vita mentre difendevano il diritto più fondamentale dell'essere umano: quello di essere assistito", spiegano alla mobilitazione nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Luci sulla Palestina" all'ospedale San Giuseppe di Empoli

