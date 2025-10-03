Luci per la Palestina di fronte agli ospedali la lettura dei sanitari uccisi a Gaza | Non ci fermeremo FOTO

Ieri sera l'iniziativa Luci sulla Palestina, promossa dal personale sanitario delle reti #digiunoGaza e Sanitari per Gaza, ha coinvolto centinaia di ospedali in tutta Italia, con migliaia di persone coinvolte, anche di fronte agli ospedali fiorentini.Di fronte a Careggi, al Meyer, a Santa Maria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

«Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio

Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina

'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"

«Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio - 700 operatori sanitari sono morti a Gaza mentre assistevano e curavano la popolazione.

'Luci per la Palestina' di fronte agli ospedali fiorentini