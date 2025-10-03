Luci d’artista a Singapore Formula 1 e scienza tra Romagna e Oriente

L’azienda forlivese ’Dz Engineering’ è protagonista a Singapore tra Formula 1 ed arte. Da oltre 15 anni infatti la compagnia forlivese illumina con le proprie tecnologie d’avanguardia il circuito di Marina Bay, trasformando la notte del Gran Premio di Formula 1 (che quest’anno si terrà domenica) in un palcoscenico unico al mondo. Una presenza costante che ha consolidato il suo ruolo di partner affidabile per il governo locale e protagonista della ’Race Week’, momento in cui la città diventa un centro d’innovazione, velocità e spettacolo. In questo scenario, che unisce sport e cultura, si inserisce ’ Quantum Perspective: The Art of Interference ’, la mostra che fino al 7 ottobre, grazie all’impegno della Fondazione Dino Zoli, animerà gli spazi di The Arts House a Singapore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luci d’artista a Singapore. Formula 1 e scienza, tra Romagna e Oriente

