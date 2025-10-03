Luci accese per Gaza | Frosinone ricorda gli operatori sanitari uccisi

Anche Frosinone ha voluto fare la sua parte per non lasciare nell’ombra una delle crisi umanitarie più gravi degli ultimi anni. Nella serata di giovedì 2 ottobre, cittadini e associazioni si sono riuniti al parcheggio dell'ospedale Spaziani per ricordare i 1.677 operatori e operatrici sanitari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Anche davanti all'ospedale di Legnano sono state accese tante "Luci sulla Palestina" per l'iniziativa 100 Ospedali per Gaza Vai su Facebook

Luci accese e presidio permanente: così il Comune di Bari per Global Sumud FLotilla - X Vai su X

“100 ospedali per Gaza”: luci accese anche al Dimiccoli di Barletta - Ieri sera la manifestazione ha coinvolto anche il personale sanitario barlettano per essere vicini al popolo palestinese ... Lo riporta barlettaviva.it

La sanità italiana si mobilità per Gaza: stasera torce, lampade e candele accese in “100 ospedali” - L’iniziativa, lanciata dalla rete #DigiunoGaza, è sostenuta da numerose Asl, sindacati e associazioni di operatori sanitari, ordini professionali. Segnala quotidianosanita.it