Lucca superato da Hojlound Conte gli da un consiglio da maestro

La corsa verso di lui dopo il gol contro il Pisa. L'abbraccio caloroso, un urlo liberatorio. Sembrava la scena perfetta per lanciare la storia di Lorenzo Lucca con il Napoli. Ma per Antonio Conte, un lampo non basta. Mentre Rasmus Hojlund si prende la scena con doppiette in Champions, il tecnico ha mandato un messaggio forte e chiaro all'altro suo attaccante. Il "Messaggio" di Conte: "Deve Lavorare e Alzare il Livello". Fiducia sì, ma non a scatola chiusa. Nelle dichiarazioni post-partita, Conte ha tracciato una linea netta. Da una parte l'elogio per Hojlund, "una grande risorsa da far diventare un crack".

