Lucca in corteo per Gaza | in migliaia per lo sciopero della Cgil

Lucca, 3 ottobre 2025 -  Avevano promesso che avrebbero bloccato tutto, e lo hanno fatto davvero. Ancora una volta. Oggi anche Lucca ha risposto alla chiamata dello sciopero generale indetto da Flc – Cgil e Cobas, proclamato dopo l’attacco della marina israeliana alle barche che hanno preso parte alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Uno sciopero che ha fatto discutere: c'è chi lo ha bollato come “illegittimo” e chi ha liquidato la mobilitazione addirittura come un pretesto per fare un “weekend lungo”. Eppure, nonostante le contestazioni, le piazze italiane sono tornate a riempirsi di manifestanti e si sono date tutte appuntamento domani a Roma, dove sono attese decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

