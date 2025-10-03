Luca Nardi esce di scena al secondo turno a Shanghai contro Giovanni Mpetshi Perricard

Luca Nardi termina al secondo turno il proprio cammino nel Masters 1000 di Shanghai. Il giocatore di Pesaro deve cedere al francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-3 7-6(4), il che lo porta al potenziale confronto con Taylor Fritz, ammesso che l’americano batta l’ungherese Fabian Marozsan. L’italiano parte subito col piede giusto, riuscendo a guadagnarsi due palle break nel game d’apertura, solo che Mpetshi Perricard trova la sua arma non segreta: l’ace. Risultato: annullate. Successivamente è proprio lui a portare il pesarese ai vantaggi, ma senza subito riuscire a impedire il 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luca Nardi esce di scena al secondo turno a Shanghai contro Giovanni Mpetshi Perricard

