Luca Marini svetta nelle FP1 di Mandalika Bene Bezzecchi partenza a rilento per Bagnaia
Uno splendido Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Mandalika abbiamo assistito a 45 minuti decisamente interessanti che hanno confermato come i distacchi tra i vari marchi siano ridotti su una pista simile. Le sorprese potrebbero non mancare nel corso del weekend. La migliore prestazione porta, dunque, la firma di Luca Marini (Honda HRC) in 1:30.809 dando la conferma che la moto nipponica stia crescendo passo dopo passo e che, in tracciati nei quali le curve le fanno da padrone, può dire la sua. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, Luca Marini vola nelle FP1 a Mandalika, cinque case diverse nella top cinque - MotoGP: Alle spalle dell'italiano della Honda , Acosta è 2° per la KTM, Bezzecchi 3° per APrilia, Rins 4° per la Yamaha, Marc Marquez 5° per Ducati. Da gpone.com
