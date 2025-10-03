Luca Marini detta il passo nella FP1 di Mandalika Bene Bezzecchi 3° Bagnaia non pensa al cronometro

Uno splendido Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Mandalika abbiamo assistito a 45 minuti decisamente interessanti che hanno confermato come i distacchi tra i vari marchi siano ridotti su una pista simile. Le sorprese potrebbero non mancare nel corso del weekend. La migliore prestazione porta, dunque, la firma di Luca Marini (Honda HRC) in 1:30.809 dando la conferma che la moto nipponica stia crescendo passo dopo passo e che, in tracciati nei quali le curve le fanno da padrone, può dire la sua. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luca Marini detta il passo nella FP1 di Mandalika. Bene Bezzecchi 3°, Bagnaia non pensa al cronometro

