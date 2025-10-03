Luca Mangolini nel direttivo di Forza Italia Giovani Lombardia

Bergamonews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciserano. Luca Mangolini, 23 anni, consigliere comunale a Ciserano, entra nel direttivo regionale di Forza Italia Giovani Lombardia con delega all’Università. “Non posso nascondere l’emozione per questa nomina – ha dichiarato Mangolini – è motivo di orgoglio entrare a far parte del direttivo regionale, un importante traguardo frutto del lavoro svolto negli ultimi due anni con i ragazzi del giovanile in università, a Bergamo e in provincia” Mangolini ha poi sottolineato l’importanza del contesto universitario come primo passo per i giovani in politica definendolo “cruciale: vogliamo – aggiunge – essere un punto di riferimento per tutti gli studenti che si riconoscono nei nostri valori e desiderano mettersi in gioco, le nostre porte sono aperte”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

