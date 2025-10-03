Luca Banchi si presenta da CT dell’Italia | Obiettivo Mondiali la Nazione è un’eccellenza e deve valorizzare

Oasport.it | 3 ott 2025

Luca Banchi è stato ufficialmente presentato da CT della Nazionale Italiana di basket in occasione di una cerimonia svoltasi presso il Salone d’Onore del Coni. Il nuovo Commissario Tecnico succede a Gianmarco Pozzecco, che ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l’eliminazione agli ottavi di finale degli Europei: “ Raccolgo l’eredità di Pozzecco e il lavoro dei miei predecessori mi ispirerà nel mio cammino “. Il 60enne ha poi proseguito, individuando in maniera nitida il prossimo traguardo da raggiungere: “ Questo è forse il momento più alto della mia carriera perché do un valore alla mia missione nel costruire uno stile e una mentalità riconoscibili. 🔗 Leggi su Oasport.it

