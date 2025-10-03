Luca Banchi nuovo ct azzurro | Il punto più alto della mia carriera

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Il Salone d'Onore del Coni ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione di Luca Banchi, nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Maschile fino al 2028. L'ex coach della Lettonia, 60enne di Grosseto, prende il posto di Gianmarco Pozzecco, che ha lasciato la panchina dell'Italbasket dopo tre anni di mandato al termine dell'Europeo. Grandi aspettative sono riposte nel nuovo tecnico come ha sottolineato il presidente della Fip Gianni Petrucci. "Innanzitutto voglio salutare Gianmarco Pozzecco, a cui mi lega un grande affetto. Ci siamo lasciati bene, in questi anni Gianmarco ha sempre onorato l'impegno e ricreato grande entusiasmo intorno alla Nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

