Lotto quaterna da sogno a Napoli | vinti 24mila euro

Una quaterna da sogno frutta una ricca vincita al Lotto a Napoli. Il ‘colpo’ da 24mila euro è stato messo a segno in occasione dell'estrazione di giovedì 2 ottobre. La giocata vincente - riporta Agipronews - è stata convalidata nel centro cittadino, in via Giordano Bruno. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

