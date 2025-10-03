Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 3 ottobre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di giovedì 2 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (97) 88 (68) 74 (66) 31 (64) 20 (62) Cagliari: 85 (103) 8 (83) 48 (77) 74 (53) 49 (51) Firenze: 42 (93) 76 (80) 89 (55) 69 (54) 67 (52) Genova: 56 (70) 49 (62) 54 (58) 73 (49) 68 (45) Milano: 25 (96) 47 (63) 56 (62) 51 (59) 71 (58) Napoli: 25 (67) 33 (57) 42 (54) 66 (53) 10 (52) Palermo: 59 (87) 45 (63) 4 (59) 85 (55) 35 (53) Roma: 63 (79) 16 (66) 53 (52) 86 (51) 18 (46) Torino: 7 (77) 4 (73) 46 (65) 66 (57) 36 (54) Venezia: 5 (93) 58 (72) 16 (70) 43 (58) 49 (57) Nazionale: 82 (106) 59 (82) 35 (76) 58 (71) 73 (61).

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto

