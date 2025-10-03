Lotteria degli scontrini porta a casa 25mila euro con una spesa di 30 euro

Un fortunato cliente del supermercato Emi di Umbertide ha vinto con l’estrazione settimanale della lotteria degli scontrini il premio di 25.000 euro facendo una spesa di 31,28 euro.“Siamo molto contenti - afferma Giancarlo Paola Amministratore Delegato di GMF srl l’azienda che gestisce i punti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

