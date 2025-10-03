Lotta Scudetto Damiani non si sbilancia | Le più accreditate sono Inter e Napoli ecco perché

Inter News 24 Lotta Scudetto: per Damiani saranno Inter e Napoli a contendersi il titolo. Secondo lui, vedremo un campionato simile allo scorso. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Napoli Centrale, l’ex calciatore di Juventus, Napoli e Milan ha parlato della lotta Scudetto della stagione in corso. Tra le 20 rose in gara, il classe 1950 ha deciso di premiare Inter e Napoli, prevedendo uno scontro al vertice tra le due. Dunque, come successo pochi mesi fa, sarebbero nerazzurri e partenopei a contendersi il titolo di campione della prossima Serie A. La ragione? Stando alle dichiarazioni dell’italiano, la prima e la seconda dello scorso campionato avrebbero le rose più complete, oltre, ovviamente, a due società molto valide alle spalle. 🔗 Leggi su Internews24.com

