Lotta all’usura Libera in prima linea

Tempo di bilancio di fine attività per lo Sportello circondariale di ascolto e sostegno per vittime di usura e di estorsione, per chi vive situazioni di sovraindebitamento e per i commercianti che vogliono recedere dai contratti con i gestori di slot machine. Un servizio, terminato sul territorio alla fine dello scorso mese di settembre e ora confluito nello specifico Sportello della Città metropolitana di Bologna, gestito dal presidio ‘Giudice Alberto Giacomelli’ di Imola di Libera nella sede del Nuovo Circondario Imolese. Dal 12 settembre 2024 al 31 luglio 2025 hanno contattato il servizio 23 persone: 5 provenienti da Imola, 7 dalla provincia di Bologna, 8 da quelle di Parma e Reggio Emilia e 3 da quella di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
