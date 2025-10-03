Lotta allo smog Sistema Move-In in vigore da oggi
Un contachilometri per ridurre lo smog. È questo, in sintesi, il cuore del sistema Move-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) che da oggi entra ufficialmente in vigore anche a Imola. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Panieri, la città si allinea alle direttive regionali e al nuovo accordo di bacino padano che coinvolge Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. Move-In non vieta tout court la circolazione dei veicoli più inquinanti, ma introduce un meccanismo di ‘chilometri bonus’: chi aderisce riceve una soglia annuale di percorrenza, stabilita in base alla classe ambientale del proprio mezzo, monitorata tramite una scatola nera installata a bordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Ennesimo passo indietro nella lotta allo smog"
