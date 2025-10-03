Lotito ci risiamo! Si addormenta in Senato e viene svegliato così

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore, è stato notato in aula a Palazzo Madama per un atteggiamento che ha fatto sorridere molti: durante una seduta si è lasciato andare con gli occhi chiusi, dando l’impressione di dormire. In passato lo stesso Lotito aveva chiarito, in un’intervista al Corriere della Sera: "Non sto dormendo, chiudo gli occhi per concentrarmi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lotito, ci risiamo! Si addormenta in Senato e viene svegliato così...

In questa notizia si parla di: lotito - risiamo

Ci risiamo. Anche oggi il senatore Lotito si addormenta in Senato per 18 volte. I colleghi cercano di svegliarlo ma lui non resiste. - X Vai su X

Lotito spazientito fuori il Senato: "Quando si parla bisogna connettere il cervello" - All'uscita dal Senato, il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intercettato da alcuni giornalisti presenti e ha parlato del suo rapporto con i tifosi biancocelesti: "Io non ho nessun problema ... Segnala m.tuttomercatoweb.com

ADL incontra in Senato il Club Napoli Parlamento: c'era anche Lotito, di cosa si è parlato - Si è tenuto oggi in Senato un incontro tra alcuni esponenti del Club Napoli Parlamento e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accompagnato dall’ad Andrea Chiavelli e dai suoi avvocati. Riporta m.tuttomercatoweb.com