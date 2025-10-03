L’orribile morte di Ethan a 2 anni nonni e madre condannati per gli atroci abusi
I nonni di Ethan Ives-Griffiths condannati all’ergastolo. La Mold Crown Court ha pronunciato oggi la sentenza nei confronti di Michael Ives (47 anni) e Kerry Ives (46 anni), dichiarati colpevoli dell’ omicidio e della crudeltà nei confronti del nipote Ethan Ives-Griffiths, di appena 2 anni. Michael e Kerry Ives sono stati condannati a pene minime di 23 e 17 anni di carcere, rispettivamente. Anche la madre di Ethan, Shannon Ives, 28 anni, è stata giudicata colpevole di aver causato o permesso la morte del figlio e di crudeltà verso minori, ricevendo una condanna a 12 anni di reclusione. Gli imputati erano accusati di un triste e prolungato abuso fisico e negligenza, culminato con la morte del bambino avvenuta il 14 agosto 2021 a Flintshire, nella casa dei nonni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
