Lori Loughlin e Mossimo Giannulli si sono lasciati dopo quasi 28 anni di matrimonio
A Hollywood gli amori di lunga data stanno sfiorendo, uno dopo l’altro, e dopo la separazione di Nicole Kidman e Keith Urban, si lasciano anche Lori Loughlin e Mossimo Giannulli, dopo quasi 28 anni di matrimonio. A dichiararlo è stata la portavoce dell’attrice: nessun “dramma” né azione legale in corso, almeno per il momento. Ma ormai l’ex coppia vive separata e ha scelto di prendersi una pausa dal matrimonio. Lori Loughlin e Mossimo Giannulli si separano. La separazione è stata annunciata da Elizabeth Much, portavoce di Lori Loughlin, a People: “ Vivono separati e si prendono una pausa dal loro matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: lori - loughlin
