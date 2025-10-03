L’Oréal accelera | 150 alleanze hi-tech per la bellezza del futuro

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’epoca in cui la ricerca cosmetica incontra scienza dei materiali e intelligenza artificiale, L’Oréal ridefinisce il proprio modello di crescita stringendo alleanze con decine di realtà emergenti, unendo visione industriale e ricerca d’avanguardia per trasformare il concetto di bellezza in un’esperienza personalizzata e sostenibile. Partnership e spirito d’impresa condiviso Nel corso degli ultimi dodici . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

l8217or233al accelera 150 alleanze hi tech per la bellezza del futuro

© Sbircialanotizia.it - L’Oréal accelera: 150 alleanze hi-tech per la bellezza del futuro

In questa notizia si parla di: accelera - alleanze

Cerca Video su questo argomento: L8217or233al Accelera 150 Alleanze