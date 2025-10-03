L’opposizione all’attacco | Commissione d’inchiesta

Una commissione assembleare d’inchiesta sulla sanità dell’ Emilia-Romagna. È la richiesta dei capigruppo di Fratelli d’Italia (Marta Evangelisti), Rete Civica (Elena Ugolini) e Forza Italia (Pietro Vignali) sulla base dell’articolo 60 comma 2 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa. "La richiesta sorge dopo la sospensione della chirurgia programmata al Rizzoli dal 12 dicembre al 7 gennaio – dichiarano congiuntamente –, l’ultimo segnale di un sistema che sta deragliando. Si tratta di una mossa disperata dell’assessore Fabi per gestire il disavanzo regionale sanitario, che si ripercuote negativamente sulle liste d’attesa: meno pazienti vengono operati, e più si allungano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

