L’opposizione all’attacco | Commissione d’inchiesta

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una commissione assembleare d’inchiesta sulla sanità dell’ Emilia-Romagna. È la richiesta dei capigruppo di Fratelli d’Italia (Marta Evangelisti), Rete Civica (Elena Ugolini) e Forza Italia (Pietro Vignali) sulla base dell’articolo 60 comma 2 del Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa. "La richiesta sorge dopo la sospensione della chirurgia programmata al Rizzoli dal 12 dicembre al 7 gennaio – dichiarano congiuntamente –, l’ultimo segnale di un sistema che sta deragliando. Si tratta di una mossa disperata dell’assessore Fabi per gestire il disavanzo regionale sanitario, che si ripercuote negativamente sulle liste d’attesa: meno pazienti vengono operati, e più si allungano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217opposizione all8217attacco commissione d8217inchiesta

© Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione all’attacco: "Commissione d’inchiesta"

In questa notizia si parla di: opposizione - commissione

Ostia, il Campidoglio diserta la Commissione di garanzia sui Cancelli. L’opposizione: “Grave”

Commissione cultura ’desaparecida’, opposizione all’attacco: "L’ultima convocazione per un odg sul tema nel maggio 2024"

Cerca Video su questo argomento: L8217opposizione All8217attacco Commissione D8217inchiesta