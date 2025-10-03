Nel buio di una metropolitana abbandonata, trasformata in passerella per un giorno, Simon Cracker ha scelto di raccontare la sua nuova storia. La capsule ’Punkindness Forever’ ha debuttato alla Milano Moda Donna 2025 in un’atmosfera sospesa e underground, specchio perfetto della sua estetica irriverente. Tra luci fredde e muri scrostati hanno preso vita capi oversize destrutturati, abiti upcycled, layering sorprendenti e scritte che rivendicano un punk gentile, fatto di ironia e autenticità. È la prima collezione d opo lo scioglimento del duo con Filippo Biraghi e porta in sé la forza di un nuovo inizio, nato dal desiderio di condividere energia creativa con la crew e con la comunità che circonda il marchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Look destrutturati ironia e autenticità