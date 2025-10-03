Inter News 24 Longari analizza il calciomercato dell’Inter. Le parole nell’editoria per Sportitalia del giornalista sul lavoro dei nerazzurri in estate. Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha analizzato il lavoro dell’ Inter dopo la fine di un’estate movimentata. Longari ha voluto fare alcune riflessioni sulla critica che ha investito la squadra e la dirigenza, sottolineando che, sebbene le critiche siano legittime, c’è anche un altro lato della medaglia che va considerato. LA CRITICA ALL’INTER È LEZIONATA, MA. – «La critica è lecita e sacrosanta, ma anche che le persone che vengono poste a giudizio sono le stesse le cui gesta venivano magnificate sino a qualche mese fa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Longari analizza il calciomercato dell’Inter: «Le critiche sono lecite, ma non tutto è da buttare»