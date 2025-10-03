Lonely Planet svela 100 itinerari da sogno per viaggiare lenti e responsabili

Il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine quotidiana e conquistare orizzonti remoti trova nuova linfa con l’arrivo di “Viaggi da sogno. 100 esperienze indimenticabili in tutto il mondo”, volume Lonely Planet in libreria dal 25 ottobre. Un invito a trasformare aspirazioni sopite in percorsi concreti, raccolti e raccontati con passione. Un sogno che prende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

II 'papà' della Lonely Planet: "I 4 posti (Usa compresi) dove non tornerò più"

lonely planet svela 100'Viaggi da sogno', 100 esperienze firmate Lonely Planet - In uscita il 25 ottobre, il nuovo volume della celebre casa editrice di guide turistiche è un invito a riscoprire il mondo con occhi nuovi e con maggiore consapevolezza ... Come scrive adnkronos.com

