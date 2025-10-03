L' ondata di maltempo non si ferma | altra allerta meteo gialla per dieci ore

Brindisireport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placa il maltempo che da qualche giorno ha investito la Puglia. Dopo quella di ieri, la Protezione Civile regionale ha diramato un'altra allerta meteogialla”. Il messaggio prevede piogge e temporali dalle 14 di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, e per le successive dieci ore. Interessa la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ondata - maltempo

