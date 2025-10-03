L’ombra di Al-Jolani al Cremlino ed è giallo sul presunto avvelenamento di Assad

Roma, 3 ott – Una delegazione militare del nuovo governo siriano è stata ricevuta a Mosca dal vice ministro della Difesa russo Yunus-bek Yevkurov. A guidarla, il generale Ali al-Naasan, braccio destro del presidente ad interim Ab? Mu?ammad al-Jolani, l’ex emiro di al-Nusra ed ex uomo di al-Qaida in Siria, oggi presentato al mondo come capo di Stato legittimo. L’incontro segna l’avvio di un coordinamento militare tra la Russia e le nuove autorità di Damasco, alla vigilia della visita ufficiale di al-Jolani al Cremlino. Da Assad ad Al Jolani: il Cremlino si ricicla in Siria. La cornice è surreale: dieci anni dopo l’intervento russo per salvare Assad, la Russia tratta con il suo successore – un ex ricercato internazionale che oggi stringe mani da New York a Tel Aviv e discute di “stabilità”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

