L’oliva taggiasca diventa Igp L’Europa riconosce l’eccellenza ligure

Gamberorosso.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riconoscimento della certificazione territoriale mette sotto tutela una delle eccellenze agricole più note della Liguria, aprendo nuove prospettive di consolidamento e crescita del prodotto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Il fatto del giorno: l'oliva taggiasca ottiene il marchio IGP dell'UE | Video

La famiglia ligure che da cinque generazioni custodisce l’oliva taggiasca

L’oliva taggiasca diventa Igp, Piana: “Risultato storico per la Liguria” - Imperia – Le olive taggiasche liguri ottengono l’Igp, l’indicazione di origine protetta dell’Unione Europea. Lo riporta ilsecoloxix.it

Olive taggiasche liguri ottengono marchio Igp da Unione Europea - Tra qualche settimana le olive taggiasche liguri saranno ufficialmente riconosciute come Indicazione Geografica Protetta (IGP) dall'Unione Europea. Come scrive ansa.it

