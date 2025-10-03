Logistica Falteri La filiera europea deve rafforzarsi
MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo rafforzare il sistema logistico europeo e dobbiamo essere in grado, grazie anche a strumenti come l’intelligenza artificiale, di riprogrammare velocemente le rotte per offrire al mondo dell’impresa la possibilità di programmare velocemente la catena del valore legata al trasporto”. Lo afferma Davide Falteri, presidente di Federlogistica, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. “Per farlo bisogna essere digitali e interconnessi, e questo disegno strategico va attuato il prima possibile”, spiega il presidente di Federlogistica, per il quale “forse è anacronistico parlare di competitività tra i paesi europei, bisognerebbe guardare di più al sistema Europa per essere in grado di essere competitivi a livello globale, e non subire i cambiamenti repentini geopolitici e di mercato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
