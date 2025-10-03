Logan Lerman entra nel cast della seconda stagione di Blind Date | un’emozionante premiere!

Donnemagazine.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda stagione di "Blind Date" con Willa Bennett debutta con Logan Lerman, svelando affascinanti retroscena e divertenti aneddoti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

logan lerman entra nel cast della seconda stagione di blind date un8217emozionante premiere

© Donnemagazine.it - Logan Lerman entra nel cast della seconda stagione di Blind Date: un’emozionante premiere!

In questa notizia si parla di: logan - lerman

La relazione di Logan Lerman e Analuisa Corrigan: un amore da favola

Fine di oh, hi! spiegata dal regista: logan lerman e molly gordon torneranno insieme?

Logan Lerman, 100 ore a letto per Oh, Hi!: “Una delle esperienze più gratificanti della mia carriera”

‘Only Murders in the Building’ Season 5 Cast: From Main Trio To The Three Billionaires - R: Bobby Cannavale, Logan Lerman and René Zellweger in 'Only Murders in the Building' Season 5 Patrick Harbron/Disney Only Murders in the Building has returned for its fifth season, which first ... Da deadline.com

Cerca Video su questo argomento: Logan Lerman Entra Cast