L' oceano di Encelado è abitabile? Nei dati di Cassini scoperte nuove prove

Dday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vent'anni dopo il primo sorvolo della Luna di Saturno Encelado, lo scrigno di dati lasciato dalla sonda Cassini continua a portare a nuove scoperte scientifiche: trovate le impronte di composti organici complessi provenienti dall'oceano sotterraneo della luna ghiacciata. 🔗 Leggi su Dday.it

