L' oceano di Encelado è abitabile? Nei dati di Cassini scoperte nuove prove
Vent'anni dopo il primo sorvolo della Luna di Saturno Encelado, lo scrigno di dati lasciato dalla sonda Cassini continua a portare a nuove scoperte scientifiche: trovate le impronte di composti organici complessi provenienti dall'oceano sotterraneo della luna ghiacciata. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: oceano - encelado
L’oceano segreto di Encelado è un cocktail chimico che fa sperare gli scienziati
Provengono dal misterioso oceano nascosto sotto i ghiacci di Encelado, una luna di Saturno, le grandi molecole organiche alla base della vita le cui tracce sono state identificate grazie un'analisi dei dati della missione Cassini. @Nasa @esa @ASI_spazio - X Vai su X
Cassini dimostra una chimica complessa nell'oceano di Encelado La sonda Cassini ha rilevato la presenza di una chimica complessa nell'oceano di Encelado, grazie all'analisi dei dati raccolti durante i suoi sorvoli ravvicinati della luna. I risultati suggeriscono - facebook.com Vai su Facebook
Encelado e la complessa chimica dei suoi pennacchi - Identificate diverse molecole organiche complesse nei geyser di Encelado, la luna ghiacciata di Saturno. Secondo media.inaf.it
La luna di Saturno Encelado mostra una chimica complessa e favorevole alla vita - Una nuova analisi di dati raccolti anni fa dalla sonda Cassini ha portato alla scoperta di una ricca chimica organica nell'oceano nascosto sotto la superficie di questo satellite naturale ... Si legge su lescienze.it