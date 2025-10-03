Locali ' murati' nella parrocchia di San Ferdinando Re il parroco scrive ai commissari

Scoppia il caso dei locali interdetti alla chiesa di San Ferdinando Re a San Leucio. Il parroco, don Antonio Iazzetta, ha chiesto lumi ai commissari del Comune di Caserta, a cui i locali sarebbero stati ceduti.Si tratta delle stanze tra la sagrestia e la casa canonica che da sempre sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it