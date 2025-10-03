Locali ' murati' nella parrocchia di San Ferdinando Re il parroco scrive ai commissari
Scoppia il caso dei locali interdetti alla chiesa di San Ferdinando Re a San Leucio. Il parroco, don Antonio Iazzetta, ha chiesto lumi ai commissari del Comune di Caserta, a cui i locali sarebbero stati ceduti.Si tratta delle stanze tra la sagrestia e la casa canonica che da sempre sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: locali - murati
Taverna Murati 2 - facebook.com Vai su Facebook
Locali 'murati' nella parrocchia di San Ferdinando Re, il parroco scrive ai commissari - Il parroco, don Antonio Iazzetta, ha chiesto lumi ai commissari del Comune di Caserta, a cui i locali sarebbero ... Si legge su casertanews.it
San Leucio, la Parrocchia di San Ferdinando Re chiede il ripristino dei locali storici - Scopri tutti i dettagli riguardo San Leucio, la Parrocchia di San Ferdinando Re chiede il ripristino dei locali storici . Si legge su casertaweb.com