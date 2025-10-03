Promuovono musica dal vivo di qualità e offrono un palcoscenico alle artiste e agli artisti emergenti: i Live club dell’Emilia-Romagna sono per la prima volta destinatari di un bando promosso dalla Regione e finanziato con 210mila euro. "Un provvedimento innovativo con cui vogliamo sostenere la filiera della musica dal vivo che rappresenta un formidabile strumento di cultura, aggregazione sociale e sviluppo – ha detto l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni –. I Live club sono spazi importanti sia per la promozione dei talenti musicali emergenti, sia per la produzione musicale della nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Locali che fanno musica dal vivo. Bando regionale per sostenerli